WEERBERICHT. In Gent kans op bewolking vanochtend

Gent OCMW Gent begeleidt steeds meer dakloze jongvolwas­se­nen, in 2022 al meer dan 400

Steeds meer jongvolwassenen - tussen 18 en 25 jaar oud - komen in Gent in de problemen met huisvesting. De jongerenwerking van de sociale dienst heeft in 2021 386 jongeren intensief begeleid, voor 2022 gaat het voorlopig om 405 jongeren. “Ze zijn niet allemaal dak- of thuisloos, sommigen lopen wel een heel groot risico om het te worden", zegt Rudy Coddens (Vooruit).

13 december