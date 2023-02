WEERBERICHT. Helder weer in Gent vanochtend

voetbal tweede nationale A Wesley De Smet (RC Gent): “Nog te vroeg om te stellen dat we een gooi doen naar de tweede plaats”

In tweede nationale speelt RC Gent dit weekend de derby tegen SC Dikkelvenne. Een duel tussen twee ploegen in topvorm. De Ratjes zijn 14 weken op rij ongeslagen, Dikkelvenne is met een 19 op 21 ook toe aan een heel fraaie reeks. De sterke reeks van RC Gent zorgt ervoor dat ze tot op twee punten van Sparta Petegem en Cercle Brugge, de nummers twee en drie, genaderd zijn. Toch wil T2 De Smet nog niet spreken over de kansen om vicekampioen te worden.