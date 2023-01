WEERBERICHT: Helder weer in Gent vanochtend

Gent Drugshond van Gentse politie brengt einde aan buitenspo­ri­ge pokeravon­den vol eten, drank en coke: “Hij verdiende meer dan 200.000 euro”

Vier jaar lang ging een Gentse dealer (34) rustig zijn gangetje, vanuit zijn penthouse aan het Baudelopark. Hij verkocht xtc, maar vooral coke. Die verstopte hij in zakjes van papieren zakdoeken, die hij in zijn BMW rondbracht in heel Gent. Ook organiseerde hij wilde pokeravonden. Voor een dikke smak geld kon je een hele avond genieten van heerlijk eten, drank naar keuze en... drugs à volonté.

27 januari