Weer leven in oude flessenfabriek in Ledeberg: van nacho’s met stoofvlees tot yoga op zondag

Het is er heerlijk vertoeven, in de Flesjesfabriek. Aan de bar haal je sapjes, bier, natuurwijnen en cocktails maar ook hummus met brood, nacho’s met stoofvlees en mayo, een tapasplank met bitterballen, scampi’s, kaaskroketjes, mini-loempia’s en kippenkroontjes en meer. Om te watertanden. Zitten kan aan een tafel of in een ligstoel. Onder een kleurrijke parasol of in het zonnetje.