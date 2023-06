WEER. Kans op helder weer vanochtend in Gent

Emiel studeerde vorig jaar nét niet af aan LUCA: “Kans op afstudeer­ex­po verkeken, dus organiseer ik er zélf eentje!”

Emiel A. Vandekerckhove stond vorig jaar deze tijd klaar om naar Marseille af te reizen. Na een masterjaar aan LUCA School of Arts leek de eindmeet in zicht. “Maar toen de namen van de studenten bij de proclamatie werden afgeroepen, zat mijn naam er niet bij. Dat was een beetje gênant, vooral voor mijn ouders.” Omdat hij al had meegedaan aan de traditionele expo van de laatstejaars mag hij er dit jaar, met het diploma wél in handen, niet tentoonstellen. Dat heeft hij creatief opgelost.