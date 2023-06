WEER. Heldere ochtend in Gent

Niet één, twee, maar drie penisplan­ten in bloei : “Nog nooit voorgeval­len in Gentse Planten­tuin”

In de Gentse Plantentuin staan Sumatra, Anne en Titaantje in bloei. En dat heeft zo zijn geurtje. De drie Reuzenaronskelk produceren een doordringende stank. Wie wil langsgaan: de toegang is gratis, een wasknijper aanbevolen.