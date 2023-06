WEER. Bewolking in Gent vanochtend

Koffieke­ten IzyCoffee haalt in amper 48 uur half miljoen euro op: “Tegen eind dit jaar negen nieuwe shops erbij”

Het succesverhaal van IzyCoffee blijft maar duren. Wat in 2018 begon met een eenvoudige koffietruck aan het station van Izegem is in vijf jaar uitgegroeid tot een bloeiende koffieketen met vestingen in onder andere Antwerpen, Kortrijk en Gent. “Met het opgehaalde geld willen we er tegen eind dit jaar nog eens negen openen en we dromen al van het buitenland”, zegt bezieler Bart Buyse.