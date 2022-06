WEEKENDTIPS. Vijf keer uit in Gent in het weekend van 18 en 19 juni

Gent Waarom uw postbode even een zuurstof­mas­ker draagt en ook u daar uiteinde­lijk voordeel mee doet: “Hun job is stevig veranderd”

Wie de komende weken een postpakketje verwacht en de voordeur opent, zal mogelijk aardig opkijken. Uw vertrouwde postbode heeft mogelijk een zuurstofmasker op het gezicht tijdens zijn of haar ronde. “Het is belangrijk dat we met de gehele organisatie mee evolueren", zegt Veerle Van Mierlo, woordvoerster van bpost. Wij gingen mee op pad met postbode Ana in Gentbrugge.

14 juni