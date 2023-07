Weduwe van Walter De Buck Mia komt aan na staptocht van 2.000 kilometer: “Ik wil zijn laatste droom waarmaken”

Alle 4.500 plaatsen op Blaarmeer­sen helemaal uitver­kocht door mooie weer: ook nieuw waterspeel­tuig valt in de smaak

“Tickets uitverkocht voor vandaag”, zo meldt uitbater Farys zaterdag in de late middag. Alle plaatsen in het Gentse recreatiedomein waren volzet. Kinderen genoten er met volle teugen van het nieuwe waterspeeltuig dat onlangs eindelijk in gebruik is genomen.