Wedstrijd in vierde provinciale stopgezet nadat bezoekende ploeg scheidsrechter bedreigt: “Intimiderend voor onze jonge spelers”

Gent 100 uur werkstraf voor man (35) die voor hilariteit zorgde in de rechtbank omdat hij flitspaal had omgedraaid

Een 35-jarige man uit Wachtebeke is veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur voor het toedienen van slagen en verwondingen aan een man uit Gent én voor het stelen van een fiets met een waarde van 3.000 euro. De beklaagde was bij elk van die feiten dronken, hoewel de rechtbank hem verboden had alcohol te drinken. Die voorwaarde werd hem opgelegd omdat hij... een flitspaal had omgedraaid.

18 maart