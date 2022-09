“We zullen nooit vergeten wat de Britten voor Gent hebben gedaan”. Gedenkplaat voor Britse bevrijders aan de Heuvelpoort onthuld

De locatie oogt wat vreemd, zo aan de gevel van een Delhaize-winkel. Maar het is de weg langs waar op 6 september 1944 de vooruitgeschoven Britse tanks van de ‘6th Queens of Bermodsey’ Gent binnen reden. En dus werd de gedenkplaat op die plek in ere hersteld, en tijdens de dekenijfeesten plechtig onthuld. Dat gebeurde in aanwezigheid van Luitenant Colonel Peter Swanson, Sir Nick Young en een delegatie Britten. Voor de stad waren schepenen Isabelle Heyndrickx en Bram Van Braeckevelt aanwezig, Christophe Peeters als voorzitter van de gemeenteraad, en de Opperdeken en Opperdekenin. Ook Nadine Lenssens was er, haar familie had een nauwe band met enkele Britse ‘Queens of Bermodsey’. Zijzelf is daarom de officiële vertegenwoordiger van de Queens in België, Nederland én Frankrijk. “We mogen en zullen nooit vergeten wat de Britten voor ons, Gentenaars, hebben gedaan", sprak Heyndrickx. “Zij luidden de bevrijding in, de verlossing van de Duitse bezetter.”