“We zijn het levende bewijs dat rondtrekken met een busje ook kan als je een gezin met vier kinderen hebt. Het is niet alleen voor jonge, kinderloze mensen weggelegd”

GentRondtrekken in een busje met vier kleine kinderen – sommige ouders storten al ineen bij het gedacht alleen, maar voor Gentenaars Lies en Stefaan uit Gent is het de hemel op aarde. Het koppel trekt weken aan een stuk rond met hun camper, waar net genoeg plaats is voor hen en hun vier koters. “Het is soms wat chaotisch, maar ik zou het iedereen aanraden.”

Reizen met vier kleine kinderen, dat is niet altijd gemakkelijk. Een maand lang rondreizen in een busje met vier kleine kinderen, dat is nog lastiger zou je denken, maar Lies De Smet (36) en Stefaan Ketelaere (41) doen het zo vaak als ze kunnen met hun kinderen Axelle (9), Baptiste (7), Céleste (5) en Estelle (4). “We wonen in Gent, maar we zijn heel vaak weg van huis”, vertelt Lies. “Tot een paar jaar geleden dacht ik dat kamperen niets voor mij was, tot we een rondreis door Australië hebben gemaakt.”

Die rondreis heeft Lies haar leven veranderd. Ervoor had ze nog nooit een camper gehuurd, maar voor die reis was dat de handigste manier om lange afstanden te overbruggen met kinderen. Wat bleek? Het viel enorm mee. “Mijn liefde voor kamperen is er geboren”, glundert Lies. Niet veel later kochten zijn en Stefaan een Mercedes Sprinter Tourer om het om te vormen naar een kampeerbusje. Vorige zomer hebben ze er wekenlang mee rondgereisd. “Doorheen het jaar hebben we ook af en toe een uitstap gemaakt met onze bus en nu zijn we er weer een hele zomer mee weg.”

De natuur als living

Het gezin De Smet – Ketelaere is stapelverliefd op hun busje Sien – van appelsien, vanwege de knaloranje kleur - met andere woorden. “Alles wat we nodig hebben, zit erin: een keukentje, een uitschuifbaar bed, stromend water, enkel koud wel, elektriciteit, zonnepanelen waardoor we makkelijk off road kunnen staan, opbergruimte, zitplekken, een sproeier en een daktent.”

Dat is heel wat materiaal voor een kleine bus, en daar moeten nog vier kinderen – jonge kinderen dan nog - bij gerekend worden. Of het nooit naar adem happen is, allemaal samen in die minibus? “Niet echt”, zegt Lies gelaten. “Het busje is ons slaapkamer als we rondreizen, maar de natuur is onze living. Het zou krap aanvoelen moesten we de hele tijd binnen zitten, maar dat is zeker niet het geval. Het werkt net heel rustgevend. Op deze manier reizen geeft me veel meer energie dan wanneer ik in een luxueuze hotel zou slapen.”

Prachtig overnachten voor geen geld

Of er nog voordelen zijn aan reizen met een busje als gezin? “Zeker! Je kan op hele mooie plekken overnachten voor geen of weinig geld en je bent heel flexibel. Omdat je alles bij de hand hebt, kan je gaan en staan waar je maar wil. Valt het tegen, dan kan je meteen weer weg. Het werkt ook heel verbindend als gezin. Je leeft heel dicht op elkaar, wat een intense band schept. Al is het, toegegeven, soms wel een uitdaging om ervoor te zorgen dat iedereen overeen komt.”

Of er nog nadelen zijn? “Je hebt nul komma nul privacy of eigen tijd als je met een busje rondtrekt met vier kleine kinderen. De bus is ook heel snel een stort. Je probeert dat wat bij te houden, maar met vier kinderen is dat niet evident. Het is soms wat chaotisch, en toch ik zou het iedereen aanraden. Je leeft zonder spiegel, het maakt allemaal minder uit, en je merkt al snel hoe weinig je nodig hebt om plezier te maken en gelukkig te zijn.”

Koppigaards

Dat weten Lies haar 20.000 volgers op Instagram ook. “Ik deel veel over onze reizen en ons busje op sociale media omdat ik dat leuk vind, maar ook om te inspireren. Voor we ons busje hadden gekocht, las ik allerlei doemscenario’s op het internet. Het werd overal afgeraden om met kinderen rond te trekken in een busje, maar wij zijn het levende bewijs dat het kan. Het is niet alleen voor jonge, kinderloze mensen weggelegd. Het is net een gemakkelijke manier van reizen met kinderen. Je moet niet constant in- en uitladen want je hebt alles bij de hand. Van hotel naar hotel hoppen is veel lastiger.”

