“We moeten ons solidair opstellen”: S.M.A.K. neemt geen extra maatregelen nadat elders waardevolle schilderijen besmeurd werden met soep en puree

GentHet S.M.A.K. – één van de meest populaire musea in Gent – neemt geen extra maatregelen om zijn kunstwerken te beschermen. Nochtans werd tien dagen geleden een schilderij van Van Gogh overgoten met soep in Londen. Zondag gooiden activisten dan weer puree tegen een werk van Monet in Duitsland. “We moeten onze musea op een andere manier beschermen”, zegt directeur Philippe Van Cauteren. “Door ons duidelijker uit te spreken over het klimaat.”

Op 14 oktober gingen twee activisten The National Gallery in Londen binnen met twee blikken tomatensoep onder hun jas. Ze hielden halt bij een schilderij van Van Gogh dat een geschatte waard heeft van 83,7 miljoen euro en gooiden er soep tegenaan. Erna lijmden ze elk een hand vast aan de muur. Hun boodschap: we zijn meer begaan met de bescherming van een schilderij, dan met de bescherming van onze planeet en mensen.

Sympathie

Het bleek inspiratie voor een gelijkaardige actie zondagavond in een museum in Potsdam. Twee activisten besmeurden ‘Les Meules’ van Monet – twee jaar geleden verkocht voor 98,8 miljoen euro – met aardappelpuree. Ook dit schilderij was afgedekt met een glasplaat, en toch krijgen de actievoerders heel wat kritiek. “Tot op een zekere hoogte sympathiseer ik met die activisten, maar eigendom beschadigen is nooit een goed idee”, stelt Philippe Van Cauteren, directeur van het S.M.A.K. in Gent.

Volledig scherm S.M.A.K.-museumdirecteur Philippe Van Cauteren © © VRT

Van Cauteren is er zeker van dat er nog acties zullen volgen. Toch neemt hij geen extra maatregelen om de werken in zijn museum te beschermen. “De actievoerders richten zich duidelijk op zeer gekende namen. Zo zorgen ze ervoor dat hun actie meteen wereldnieuws is. Wij hebben ook enkele bekende werken in ons bezit, maar die hangen hier momenteel niet. Daarom is het niet nodig om extra maatregelen te nemen. Stel dat ze morgen een schilderij van N. Dash besmeuren, dan zal dat een kleinere resonantie hebben. De actievoerders streven naar een mondiale impact.”

Quote Laten we erover in gesprek gaan, om te zien wat we samen kunnen doen. Philippe Van Cauteren, directeur van het S.M.A.K.

Bovendien is er volgens Van Cauteren een betere manier om musea en grote werken te beschermen. “We moeten ons als sector duidelijker uitspreken over de klimaatzaak. We moeten ons veel meer solidair opstellen. Want de actievoerders hebben wel degelijk een punt: het is absurd dat een waardevol schilderij zo goed beschermd en verzekerd is, terwijl het klimaat om zeep is. Schilderijen besmeuren is niet de manier om die boodschap uit te dragen, maar het is wel waardevol op zich. Ik stel altijd voor: laten we erover in gesprek gaan, om te zien wat we samen kunnen doen.”

