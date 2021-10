“We hadden het hier zo goed samen”: twee sociale blokken in Meulestede worden plots verkocht, zijn huurders slachtoffer van politiek getouwtrek?

GENT Van Disney aan de Zuid naar rode oortjes op het Sint-Pieters­plein: een duik in de geschiede­nis van de Gentse filmzalen

15 oktober We vieren al 48 jaar lang het Film Fest Gent, maar de eerste cinema in de Arteveldestad opende veel vroeger de deuren, in 1911. En hoewel we nu gewend zijn aan 12 cinemazalen, was de diversiteit in de jaren 50 ook niet ver te zoeken. Onderzoekers Lies Van de Vijver, Guy Dupont en Roel Vande Winkel doken in de archieven om het boek ‘Gent Filmstad’ te maken. Van cowboys tot Disneyfilms en Kinderen Niet Toegelaten, hier is al een voorsmaakje.