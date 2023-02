Watteeuw steunt en begrijpt Drongenaars, maar ook De Lijn. “Dit is een budget-beslissing van Vlaanderen”

Gent Geen fan van cheesy romantiek? Bar Bask organi­seert an­ti-valentijns­ac­tie

Single? Niet into de cheesy en commerciële bijsmaak van Valentijnsdag? Of vier jij de liefde liever al je vrienden en familie? Dan moet je op 14 februari afzakken naar restaurant Bar Bask in Gent. Zij organiseren een unieke anti-valentijnsactie.