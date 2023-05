Wat zijn de gevolgen voor een politieagent die iemand doodschiet? “Op dat moment is de agent even goed slachtoffer”

In het centrum van Gent vond maandagochtend een huiszoeking plaats met dodelijke afloop. De 43-jarige Sebastiaan D.C., hoofdverdachte in een drugsdossier, werd doodgeschoten door de speciale eenheden, nadat hij naar zijn wapen greep. Onderzoek moet aantonen of het optreden van de politie gerechtvaardigd was. Maar hoe verloopt zo’n onderzoek? En wat zijn de gevolgen voor de agent? “Politieagenten blijven mensen, je mag de impact van zo’n incident niet onderschatten”, aldus Vincent Houssin van de politievakbond VSOA.