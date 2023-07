Wat te doen vandaag op de Gentse Feesten? Van de Buffalo’s op Sint-Baafs tot Pommelien op de Korenmarkt

1. Ploegvoorstelling Buffalo’s

Een vast afspraak op maandag: de ploeg van KAA Gent op het podium van het Sint-Baafsplein. Het hele concept zou in een nieuw jasje zijn gestoken. Vlotter, sneller, en leuker. We zijn al benieuwd.

2. Mezami

3. The A-Ties

Fan van de hits van de jaren ‘80, helemaal live en ook gebracht in de stijl van die tijd? Op het Sint-Baafsplein is het te vinden op maandag. The A-Ties ontstond in coronatijd en is resistent tegen elk medicijn.