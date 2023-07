Wat te doen met de kids bij dit regenweer in de regio Gent? Ontdek hier zes leuke binnenactiviteiten voor het hele gezin

NET OPEN. Horecaon­der­ne­mer Fabio Cammalleri doet het weer: “Deze delicates­sen­zaak is echt mijn droom”

Bekende horecaondernemer Fabio Cammalleri (33) is weer in het land. De Limburger strijkt na een lange reis door Thailand én Italië opnieuw neer in Gent, deze keer met een Italiaanse delicatessenzaak Cammalleri Pastificio op de Korte Meer. “Gent is de mooiste stad van België, je kan niet anders dan terugkomen”, aldus Fabio.