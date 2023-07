Wat te doen in de regio Gent op 21 juli? Van de rondgang der Stroppendragers tot een fiets- of wandeltocht

Op 21 juli vieren we de nationale feestdag en dat betekent voor vele mensen ook een dagje vrijaf. Heb je nog geen plannen en heb je zin om daar verandering in te brengen? Geen zorgen, want er valt heel wat te beleven in en rond Gent. Wij vonden zeven leuke uitstapjes in de regio. Van de Gentse Feesten tot een wandeling in Merelbeke of een fietstocht in Wachtebeke: er is voor ieder wat wils.