Wat te doen in de regio Gent dit weekend? Van Patersholfeesten tot een basketwedstrijd

WECANDANCE blaast tien kaarsjes uit. Deze vijf Gentse horecaza­ken vind je dit weekend ook op het festival in Zeebrugge

WECANDANCE blaast dit jaar tien kaarsjes uit! Het festival gaat zaterdag 12 en zondag 13 augustus door in Zeebrugge. Het festival programmeert zowel techno als hip hop. Maar minstens even belangrijk is het aanbod eten en drinken. Wist je dat er ook enkele Gentse cateraars op de culinaire line up staan?