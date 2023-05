Wat te doen in de Gent dit pinksterweekend: van een XL-rommelmarkt tot een gratis muzikale picknick

Nog geen plannen voor dit weekend en zin om daar verandering in te brengen? Met onze weekendtips kan jouw weekend alvast niet meer stuk. Van een giga-rommelmarkt tot een muzikale picknick in de prachtige tuin van de Bijloke, er valt van alles te beleven in het weekend van 27, 28 en 29 mei in Gent.