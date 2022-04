Wat moet er gebeuren met de Antwerpsesteenweg? 60 procent meer ongevallen op één jaar tijd

GENT/OOSTAKKERDe Antwerpsesteenweg in Gent staat in de top tien wegen in Vlaanderen waar het meeste ongevallen gebeuren. In 2021 waren dat er 60 procent meer dan in 2020. Er zijn twee werven aan aan de gang op de zwaarst getroffen weg in de stad, maar is dat voldoende? Precies over welke ongevallen het gaat, is momenteel niet duidelijk.

Raadslid Sven Taeldeman (Vooruit) bracht de kwestie op de commissie mobiliteit. “Er komen drie grote steenwegen toe aan de Dampoort, maar de Antwerpsesteenweg blijkt toch ook een zwarte vlek in Vlaanderen te zijn. De top 15 met het meeste ongevallen is een lijstje waar je niet in wil terechtkomen. Er zijn dan ook veel bewegingen op de weg: fietsers, bussen, parkerende en rijdende auto’s en dat in een groot volume. Maar dat er in 2021 60 procent meer ongevallen gebeurd zijn, verbaast me”, zegt Taeldeman. Daarbij vielen er ook nog eens twee keer zoveel gewonden. “De vraag is vooral: wat gaan we eraan doen? Daarom moeten we weten welke ongevallen dat precies zijn”. Niet elk ongeval wordt namelijk geregistreerd: enkel bij onenigheid of gewonden, komt de politie ter plaatse. Taeldeman vroeg een analyse.

Over de hele steenweg

Daar had schepen voor Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) niet onmiddellijk een antwoord op, al noemt hij die analyse wel cruciaal. De informatie zit namelijk bij de politie, maar die moet alle pv’s individueel nakijken om tot een conclusie te komen. “De politie meldt ons dat: ‘Een analyse van de oorzaken kan niet gemaakt worden in het korte tijdsbestek dat ons gegeven wordt voor het beantwoorden van deze vragen – dit zou immers het lezen van alle pv’s noodzaken. Bovendien zijn de oorzaken die mogelijk aangeduid worden in een pv een neerslag van subjectieve verklaringen van betrokken partijen en getuigen, het betreft geen objectieve analyse van een concrete verkeerssituatie door een verkeersdeskundige’,”, klinkt het. “We zien wel dat de ongevallen eigenlijk heel verspreid zijn over de hele as van de Antwerpsesteenweg. Het merendeel van de ongevallen vond zelfs plaats op niet-kruispunten. Er zijn geen punten die er specifiek bovenuit steken”.

Het is wél zo dat er in de omgeving al stevig gewerkt wordt. Zo is er de Dampoortwerf, dat heel wat volume moet versluizen naar een ander gedeelte van de stad. Daarnaast wordt er ook in Oostakker, aan een gekend ‘zwart punt’, gewerkt, bevestigt ook het Agentschap Wegen en Verkeer. De werken starten op dinsdag. Het gaat om een gewestweg, de stad kan er niet solo slim spelen, een samenwerking met het AWV is dus cruciaal.

Wijkmobiliteitsplan

Verder zet de stad de komende tijd stevig in op wijkmobiliteitsplannen, waarbij er samengewerkt wordt met het AWV, De Lijn en de omgeving zelf. Handelaars en bewoners worden in principe geconsulteerd. “Momenteel brengt het Mobiliteitsbedrijf alle deze signalen uit de wijk en de beschikbare verkeersdata samen om zo tot de hoofdknelpunten voor de wijk te komen. Ik kan u al vertellen dat de Antwerpsesteenweg binnen het participatietraject veelvuldig als een pijnpunt werd benoemd om diverse redenen. In een volgende stap binnen het WMP, zullen mogelijke oplossingen voor de knelpunten worden opgemaakt. Voor de Antwerpsesteenweg moeten we hiervoor ook samenwerken met AWV, die wegbeheerder is, en De Lijn. In het algemeen geldt dat om de verkeersveiligheid te verhogen er meer ruimte en tijd moet worden voorzien voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer”, aldus Watteeuw.