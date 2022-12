Wat doet die vreemde ‘totempaal’ aan de fly-over? “Volledig uit brons en 3.000 kilo zwaar”

Vrouwenvoetbal AA Gent Ladies geeft Zulte Waregem een tik (1-0): “Op tactisch vlak zetten we grote stappen vooruit”

AA Gent Ladies duikt met vijf punten voorsprong op SV Zulte Waregem de winterstop in. In het onderlinge duel in de Ghelamco Arena besliste een vroege goal (3’) van Amber Maximus op voorzet van Fleur Van Daele over winst en verlies.

18 december