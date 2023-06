Wat doet die FlixBus in hartje Gent? Chauffeur ramt terras van café Het Spijker vlak bij Graslei

Kat-en-muisspelle­tje blijft duren: Reuzegom-na­men al voor zevende keer op muren in Gents Graffiti­straat­je geschil­derd

Het was even rustig, er kwamen een huisje en zelfs een draak in de plaats, maar vrijdag is het opnieuw zover. De lijst met Reuzegom-namen is nog maar eens in het Graffitistraatje gezet. En opnieuw zal de stad ze laten weghalen.