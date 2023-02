Wat doen die paarse handjes op de Vrijdagmarkt? “Vrouwen worden niet alleen met fysiek geweld geconfronteerd”

GENT Bang voor ChatGPT? Artevelde­ho­ge­school­stu­den­ten maken heel magazine met AI: "Dit verandert hun toekomsti­ge job”

Het onderwijsveld zit met de handen in het haar: ChatGPT, de AI-software die teksten op commando schrijft, doet alle bestaande werkmethodes wankelen. Ook voor journalisten, grafisch vormgevers en communicatiewetenschappers in de dop rijzen er twijfels. Dus zullen de studenten een hele week mét en over AI leren. Ze maken in één week tijd een AI-magazine.

7 februari