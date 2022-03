Wat doen die bevroren bh’s onder de Gentse Stadshal?

Een ijsblok met daarin enkele lingeriesetjes. Wie voorbij de Stadshal wandelt, kijkt even verbaasd op. Dit jaar is Gent de gaststad voor de Week van de Lingerie en met deze actie vraagt Fedelin, de federatie voor zelfstandige lingeriewinkels, aandacht voor hun stiel. Want een goede bh, die koop je niet via het internet, legt directeur Isolde Delanghe uit.

“70 procent van onze nieuwe klanten komt binnen met een foute bh-maat”, weet Delanghe. “En dat is niet gezond. Rugklachten kunnen daar bijvoorbeeld uit voortvloeien.” Zeker na twee jaar pandemie is het belangrijk om nog eens goed naar jouw maat te laten kijken. “Sommigen zijn meer aan het sporten gegaan tijdens de lockdowns en zijn zo wat kilo’s afgevallen, terwijl anderen door het vele thuiswerk net iets bijgekomen zijn.”

Volledig scherm Isolde Delanghe, directeur van Fedelin, en schepen Sofie Bracke (rechts) trapten samen de Week van de Lingerie op gang. © Cedric Matthys

500 onafhankelijke zaken

Het ijsblok blijft nog het hele weekend in Gent staan. Aan de actie is een wedstrijd verbonden. Concreet moet je via een qr-code aan het ijsblok drie vragen over bh’s invullen. Zo maak je kans op een lingeriebon ter waarde van 125 euro. “Zondag is het koopzondag”, zegt schepen van Handel Sofie Bracke (Open Vld). Ze hoopt dat veel shoppers de lingeriewinkels in de stad (her)ontdekken. “In Gent nemen tien lingeriespecialisten deel. Zij leggen hun klanten een week lang extra in de watten.”

Volledig scherm © Cedric Matthys

In totaal telt Vlaanderen meer dan 500 onafhankelijke lingeriezaken. Dat is een unicum in Europa. En daar mogen we best trots op zijn, besluit Bracke. “Onlangs ben ik voor mijn puberende dochter haar eerste bh gaan kopen. Op zo’n moment besef je hoe belangrijk een verkoper met kennis van zaken is. Ze stellen de klanten op hun gemak en geven voor elk lichaam professioneel advies op maat.”

