Wat doen al die gele blokken in Ledeberg? “Niks doen, was géén optie”

GentDe Hundelgemsesteenweg in Ledeberg is sinds kort herschapen tot een verzamelplaats voor gele blokken. Op de straat vlakij de parkeertoren werden tal van Jersey-blokken geplaatst. Niet zonder reden, aldus schepen Filip Watteeuw (Groen).

“Dit is wel een heel goedkope, lelijke en ongeïnspireerde oplossing.” Het Gents MilieuFront is niet mild voor de gele blokken die sinds enkele de Hundelgemsesteenweg ontsieren. Tegen de zomer moet de parkeertoren in Ledeberg openen. Om het verkeer vlot te laten verlopen, zijn daar nu tientallen Jersey-blokken geplaatst.

“Dat het geen mooi zicht is, weet ik ook”, erkent schepen Filip Watteeuw (Groen). Hij kreeg eerder vragen over de kwestie van raadslid Helga Stevens (N-VA), maar benadrukt dat het gaat om een tijdelijke maatregel. Volgend jaar wacht de tweede fase van de heraanleg van de Hundelgemsesteenweg.

“Bij de heraanleg willen we de straat vergroenen en ontharden”, zegt Watteeuw. “In tussentijd hadden we de keuze om niks te doen, maar dat was géén optie wat mij betreft. We doen deze ingreep om de verkeersveiligheid te verbeteren. Want hoewel het duidelijk staat aangegeven, parkeerden er bijvoorbeeld wagens op het fietspad.”

Door de plaatsing van de blokken sneuvelde ook hier en daar een officiële parkeerplaats. “Ook dat lijkt me aanvaardbaar”, aldus Watteeuw. “Er is een parkeertoren gebouwd met 500 parkeerplaatsen. Enkele plaatsen schrappen voor het comfort van voetgangers en fietsers en voor de doorstroming van het openbaar vervoer is verdedigbaar.”