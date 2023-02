Was medewerker het brein achter de overval op frituur Zorro? “Mijn werkgever betaalt mij te weinig. Je moet mij helpen”

An (43) zamelt geld in nadat fiets van kansarm meisje (14) werd gestolen: “Ze heeft er jaren voor gespaard, zodat ze haar mama kon ontlasten”

Toen An Van Wesemael (43) vernam dat de fiets van een veertienjarig meisje werd gestolen, besloot ze om meteen in actie te schieten. “Ze woont in een kansarm gezin met een enorm groot hart. Het zijn mensen die steeds bereid zijn om anderen te helpen, maar ze hebben jammer genoeg de middelen niet om een nieuwe fiets te kopen.”