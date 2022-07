Was dat Conner Rousseau aan de tap van Gent Jazz? “Dagje stage komen doen”

Fietsster (29) in levensge­vaar na ongeval met vluchtmis­drijf: dader (20) later opgepakt onder invloed van drugs, maar inmiddels ook vrijgela­ten

In de Gebroeders de Smetstraat in Gent is in de nacht van vrijdag op zaterdag een zwaar ongeval met vluchtmisdrijf gebeurd. Een 29-jarige fietsster werd in levensgevaar afgevoerd. De dader (20) is intussen opgepakt.

13:49