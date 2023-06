Warm en koud water én lichtjes: Twalet installeert eerste Koreaanse slimme toilet in Gents restaurant

Hoopt dit schaap op een scheer­beurt bij een Gentse kapper?

Kapperszaak Adam in de Phoenixstraat in Gent heeft maandag een wel erg opmerkelijke klant over de vloer gekregen. Een loslopend schaap was er kort na de middag binnengewandeld. De eigenaar kwam gelukkig snel ter plaatse. Maar het dier vertrok niet uit de kapperszaak zonder eerst een ‘cadeautje’ achter te laten.