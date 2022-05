Wanneer komt het nieuwe zwembad Neptunus er? Raad van State legt procedure stil: “We hebben nog geen idee hoe het verder moet”

WondelgemEen nieuw zwembad in Wondelgem? Het zal al zeker niet voor 2024 zijn, zoals was beloofd. Meer nog: het is helemaal niet duidelijk wanneer het dan wél zal kunnen. De procedure voor het aanstellen van een aannemer voor het nieuwe zwembad is stilgelegd door de Raad van State. De vraag stelt zich: was het dan wel nodig om het oude Neptunusbad al te slopen?