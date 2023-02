Wagen van Ivago lekt olie in Overpoort: heel wat studenten kwamen al ten val, politie sluit straat af

Ook in Gent actie gepland tegen opsluiting Olivier Vandecas­tee­le

Op zondag komen activisten aan het Emile Braunplein in Gent samen om te pleiten voor de vrijlating van Olivier Vandecasteele. Deze week is het exact één jaar geleden dat Vandecasteele in Iran werd veroordeeld tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen. De Iraanse overheid zegt dat Vandecasteele een spion is.