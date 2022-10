Wagen van federale politie betrokken bij ongeval op R4: twee kilometer filerijden

Gent Jaar na tragisch ongeluk in Gent rolt De Lijn eerste experiment uit met ‘tramspoor­vul­ling’: is dit dé oplossing? Onze journalist test het uit

Dat in Gent jaarlijks 500 fietsers op de spoeddienst belanden na een val in tramsporen wil De Lijn niet langer toleren. Volop wordt gezocht naar een middel om de sporen op te vullen, maar die rubbers horen uitgetest. Samen met een leger vrijwilligers sprong uw dienaar op de fiets in de stelplaats van Gentbrugge. Vraag van de dag: valt hij of valt hij niet?

