Wagen komt op tramsporen terecht na ongeval in Gentbrugge: vrouw even in levensgevaar afgevoerd

GentIn Gentbrugge is maandag in de vooravond een ongeval gebeurd op de Brusselsesteenweg. Twee wagens kwamen met elkaar in aanrijding, waarna één voertuig op de sporen belandde. Even was er sprake van levensgevaar voor één bestuurster. Uiteindelijk hield ze er een gebroken pols aan over.