Wagen gaat over de kop op de E17 in Zwijnaarde: twee personen overgebracht naar ziekenhuis

RESTOTIP. Kim’s Kitchen: “Een must voor wie wil genieten van de authentie­ke Koreaanse keuken”

Wie op zoek is naar een authentiek Koreaans restaurant in Gent, is bij Kim’s Kitchen aan het juiste adres. Het kleine restaurant bevindt zich in het midden van Oudburg en is te herkennen aan het steeds volzette terras, de neonverlichting en de heerlijke geur die vanuit de keuken de pittoreske straat vult. Wij schoven aan tafel bij chef Kim Moon-Sung en lieten ons met plezier onderdompelen in de Koreaanse keuken.