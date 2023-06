Wagen brandt volledig uit op E40 in Drongen, bestuurder probeert zelf nog te blussen

De wagen vatte omstreeks 18 uur vuur op de E40 ter hoogte van Drongen. De bestuurder verwittigde de hulpdiensten en startte in afwachting van de brandweer zelf met blussen. Veel succes had hij niet, maar gelukkig kwam de brandweer snel ter plaatse. Enkele minuten later was het vuur geblust en konden ze beginnen met nablussen. “Omstreeks 18.25 uur was het probleem volledig van de baan. Bij de brand raakte niemand gewond.”