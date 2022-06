Wafel- en ijsbar in Veldstraat weer open na grondige verbouwing, meteen een rij wachtenden

Gent 26 winkels en horecaza­ken in Wondelgem­straat krijgen onaangekon­digd bezoek van inspec­teurs: “Eén zaak verkocht illegaal Viagra”

In de Wondelgemstraat in het Rabot heeft dinsdag een grootschalige anonieme controle plaatsgevonden. In totaal kregen 26 winkels en horecazaken inspecteurs over de vloer van verschillende overheidsdiensten. In tien zaken werden er inbreuken vastgesteld. Eén van die inbreuken was het illegaal verkopen van Viagra.

12:09