Waarom je de komende jaren meer werven aan voetpaden zal zien: eerste ‘gevleugelde zebrapad’ staat in de steigers

GENTDe Keizer Karelstraat krijgt een primeurtje: het eerste gevleugelde zebrapad van Gent. Aan zo’n zebrapad moeten auto’s en bromfietsen vroeger stoppen en dat moet het veiliger maken om over te steken. De zebrapaden kaderen in het ‘voetgangersplan’ van Stad Gent en zijn één van de eerste maatregelen die zichtbaar worden.

De hekjes staan er al, maar de vleugeltjes van het zebrapad moeten nog geschilderd worden. Een beetje wennen voor chauffeurs wellicht, want het is het eerste van zijn soort in Gent en dat zou de veiligheid stevig moeten verhogen.

Wat is het nu precies? Een gevleugeld zebrapad is er eentje met een ‘wachteilandje’ tussen de twee rijrichtingen die de voetganger moet oversteken. Aan elke kant van dat eilandje zijn de strepen langer, tegen de rijrichting van het verkeer in. Zo ziet de chauffeur meer en sneller het zebrapad en vertraagt die sneller, waardoor er minder ongevallen gebeuren. Ook de dode hoek wordt zo kleiner. Niet duidelijk? Kijk even op het schema hieronder.

Volledig scherm Het eerste 'gevleugelde zebrapad' van Gent is binnenkort een feit. © rv

Het zebrapad is geen unicum, maar kadert in een breder ‘voetgangersplan’ van Stad Gent. Tegen 2024 wil de stad namelijk structurele maatregelen nemen om het aangenamer en veiliger wandelen te maken. “Te voet is het nieuwe normaal”, is het motto. Daar zijn echter nog wat werken voor nodig. De overgrote meerderheid van die maatregelen wordt in gang gezet tussen 2022 en 2024 en dus zal je de komende tijd ook wat meer kleine werfjes zien aan voetpaden en zebrapaden.

Groene lichten en zitbanken

Zo worden grote wandelassen, zoals Dampoort-Gent-Sint-Pieters, onder de loep genomen en stelselmatig veiliger gemaakt. Dat gebeurt aan de hand van tal van kleinere ingrepen: nieuw zebrapaden, langer groen licht voor voetgangers, lagere boordstenen, extra zitbanken enzovoort.

“Gentenaars maken nu al 57 procent van hun korte verplaatsingen te voet. Met ons ambitieus voetgangersplan willen we het voor iedereen nog makkelijker en veiliger maken om te stappen”, zegt schepen voor Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen).

40 zebrapaden

Op korte termijn worden niet alleen alle voetgangersroutes in Gent in kaart gebracht, maar komen er meteen al zo’n 40 nieuwe zebrapaden en wordt de lichtenregeling van zo’n 17 kruispunten aangepast. Op langere termijn bekijkt de Stad welke wandelassen in Gent geschikt zijn om er wandelboulevards in te richten. Die krijgen dan meer groen, waterpartijtjes en “een duidelijke route voor voetgangers”.