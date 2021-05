Waarom Gentenaars met plezier drie kwartier aanschuiven voor de bloemen van ‘Inge uit Holland’: “Iedereen denkt dat ik ze zelf heb geplukt”

Gent Eindelijk weer publiek in de Minard. “Dit is veel veiliger dan wat we het afgelopen weekend soms op straat zagen”

10 mei Eén klasbubbel in de voormiddag, één in de namiddag. Om en bij de 40 kinderen mochten maandag in de Minardschouwburg kijken naar de voorstelling ‘Bam!’ van Ultima Thule. “Ik was blij om eindelijk publiek door onze poort te zien komen”, zegt de nieuwe directeur Nathalie De Neve. “Wij zijn klaar om veel grotere groepen te ontvangen.”