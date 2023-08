Waarom de actie tegen de jachthaven in het Houtdok 12 jaar te laat komt: “Het plan is goedgekeurd, waardoor dit niet meer tegen te houden is”

Taxibe­drijf BLS verovert Gent en Sint-Mar­tens-La­tem: “Overtuigd dat kwaliteit het altijd zal winnen van cow­boys”

Er is een nieuwe taxispeler op de Gentse markt en die zal niet over zich heen laten lopen. Dat is vooral slecht nieuws voor de ‘cowboys’ waar Gent wel eens last van heeft. Naast V-Tax en Taxi Gent wordt ook het West-Vlaamse BLS een speler die de job ernstig neemt.