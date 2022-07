Waarnemend burgemeester Filip Watteeuw heeft corona, vermoedelijk opgelopen tijdens de Gentse Feesten: “Ik ga in isolatie maar blijf werken”

Gent Ook dit is Gentse Feesten: de undercover agent nieuwe stijl

De Gentse Feesten, dat zijn gratis optredens op de pleinen, dat is animatie in de parken, dat is theater en toneel in zovele huizen, maar het is ook de verrassingen op straat, de muzikanten met de hoofd, of de acteurs die zomaar wat rondwandelen. Zoals deze ‘under koffer agent’.

24 juli