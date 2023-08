Waar zijn de geluidspanelen op het E17-viaduct plots heen? “De aannemer speelt een spelletje Tetris”

Martine schrijft kruidenboe­ken voor kinderen. “Kennis van mijn grootmoe­der doorgeven op een leuke manier”

Verhalen over ridders, weetjes over brandnetels, builenzalf gemaakt van madeliefjes of zelfs hoe je een ‘pizzatuin’ kan maken, het staat allemaal in de prachtig geïllustreerde kinderboeken die Martine Van Huffel maakt. Het zijn weetjes-, verhalen- en doe-boeken in één, en - belangrijk - alles is ‘botanisch correct’. “Kinderen zijn sponsjes, ze nemen zo veel op”, weet Martine, die de wijsheid van haar grootmoeder wil doorgeven.