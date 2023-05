Waar kan je shoppen, parkeren of een hapje eten? Alles wat je moet weten over koopzondag in Gent

Kroning Koning Charles in Londen kleurt ook een beetje Gents, met dank aan Hannes Dewit (40): “Waar Mardi Gras zoal niet goed voor is”

In Londen wordt komend weekend Koning Charles gekroond. Dat wordt een mediacircus, waar nu al wekenlang aan voorbereid wordt. Ook Gentenaar Hannes Dewit (40) van Mardi Gras en restaurant SGOL was vorige week in de Britse hoofdstad aan het werk. “Ik mocht blijven voor de ceremonie, maar heb vriendelijk bedankt. Geef mij maar een boom en natuur.”