Waar is Shubbie? Vriendin kwijt, job kwijt en nu ook nog hondje vermist

GentAndy De Mulder heeft een rotjaar achter de rug, en nu is hij ook nog zijn hondje kwijt. De man uit de Peerstraat is wanhopig op zoek naar het beestje, een zwart-witte Shih Tzu. “Het kan bijna niet anders dan dat iemand haar heeft meegenomen.”

Andy De Mulder (45) is de wanhoop nabij. Sinds vorige zondagnacht is zijn hondje Shubbie vermist. “Shubbie is het liefste beestje van de wereld, ze is mijn best vriend”, zucht hij. “Door een dom toeval is ze zondagnacht buitengesloten geraakt, en sindsdien is er geen spoor meer van haar. Het kan bijna niet anders dan dat iemand haar heeft meegenomen, weglopen zou ze nooit doen.”

Buiten

Shubbie is 9 jaar oud, en van het ras Shih Tzu. De zwart-witte versie daarvan - zoals Shubbie er eentje is - is eerder zeldzaam. Andy woont in de Peerstraat, vlakbij zwembad Rooigem. “Zondagavond hadden we mijn verjaardag gevierd", vertelt Andy. “Twee vrienden bleven bij mij thuis logeren. Toen we thuis kwamen, heb ik hen nog een drankje aangeboden en zo, en toen merkte ik dat Shubbie er niet was. Ik heb haar overal in huis gezocht, maar we moeten haar op een of andere manier buiten gesloten hebben. We hebben de hele buurt afgezocht, maar niks gevonden.”

Volledig scherm Andy De Mulder met de vermiste Shubbie © RV

Andy heeft een rotjaar achter de rug, vertelt hij. “Door corona ben ik mijn job kwijt geraakt, en zelfs bijna mijn moeder. Die is echt doodziek geweest. Mijn vriendin is vertrokken, en nu ben ik ook nog Shubbie kwijt. Ik heb er alles voor over om dat beestje terug te vinden. Ik heb aangifte gedaan bij de politie, ik heb de asielen gebeld, en Lostdogzzz, het online platform dat helpt vermiste hondjes thuis te brengen. Maar allemaal zonder succes. Ze is nochtans gechipt.

Goede wil

Andy en zijn vrienden hebben in een straal van 2 kilometer rond de Peerstraat affiches opgehangen en flyers gebust. “De hele straat zoekt mee, hier wonen heel veel hondeneigenaars. Zelfs mijn ex-vriendin is komen helpen flyeren, het is tenslotte ook lang haar hondje geweest.”

“Ik vrees echt dat iemand haar in huis heeft genomen, om haar zelf te houden of te verkopen. Het is een super sociaal beestje, echt heel lief. Mocht het gaan om iemand van goede wil, dan had ik haar al terug, toch? Ik heb al 5 dagen niet geslapen. Ik hoop echt dat iemand weet waar Shubbie is, en het laat weten...

Wie Shubbie heeft of weet zijn, kan Andy contacteren op 0493 07 64 28.