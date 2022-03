“Waar is die parkeerautomaat?”: camera filmt bijzondere bezoeker van ziekenhuis Jan Palfijn

Vossen komen wel vaker voor in de Arteveldestad, zeker aan de Watersportbaan is het dier een graag geziene gast. Ze worden ook steeds meer in drukkere gedeeltes van steden gespot. De rode pluimstaart is daar ook steeds vaker een plaag: kippen en ander pluimvee in stadstuinen zet je daarom beter in een goed beveiligd hok.