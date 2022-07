Waar gaan de UGent-studenten op kot in Brugge? “Laatste trein rond één uur ‘s nachts”

GENTEen wel erg extreme oplossing voor de studenten in Gent die maar geen kot vinden: de UGent huurt een kleine honderd studentenkamers aan het station van Brugge, vooral om het eigen aanbod naar internationale studenten op te vijzelen. In Gent naar school, in Brugge op kot, hoe doe je dat precies?

Nu nog op zoek naar een kot in de Arteveldestad? Veel geluk gewenst: de prijzen gaan door het dak, voor een kamer betaal je intussen al snel 450 euro. Maar (uitwisselings)studenten uit het buitenland hebben niet de luxe om een kamer te regelen in maart of april, die komen vaak terecht in de studentenkamers van de UGent. De wachtlijst daarvan dikt steeds meer aan, dus besloot de UGent om alvast 100 kamers te huren bij Dewaele Group, op B/KOT. De huurovereenkomst voor de studentenverblijven van B/KOT, vlak naast het station van Brugge, loopt al zeker voor twee jaar.

Praktisch?

Maar is dat praktisch, studeren in Brugge? Tja, op fietsafstand zitten is natuurlijk eenvoudiger, maar op 26 minuten sta je van station Gent-Sint-Pieters in Brugge aan het station. De kostprijs voor een treinabonnement, standaardtarief, is 145 euro. Daar staat tegenover dat een kot in Brugge gemiddeld wat goedkoper is dan in Gent: voor 325 zijn er al kamers te vinden bij B/KOT.

Volledig scherm B/KOT in Brugge © rv

Volgens Filip Dewaele, CEO van Dewaele Vastgoedgroep, is zo’n pendel best haalbaar. “Met de trein pendel je in 22 minuten van de ene stad naar de andere en er zijn vijf tot zes treinen per uur. De laatste van Gent naar Brugge is rond 1 uur ’s nachts, wie graag een stapje in het Gentse nachtleven zet, kan de vroegste rond 5.30 uur nemen. Maar wie zich wil ontspannen, zal ook in Brugge zijn gading vinden. In het gebouw is er onder meer een gemeenschappelijke leefruimte met biljart en darts, en ook het centrum van Brugge is vlakbij. Bovendien komen er op de site op termijn ook extra sportvoorzieningen, met onder andere een klimmuur en sportcafé.”

Nieuwbouw

Natuurlijk gaat het in dit project om ‘amper’ 98 kamers: een grote hap, maar tegelijk ook een druppel op een hete plaat. Van de 80.000 Gentse studenten zit ongeveer de helft op kot. De laatste twintig jaar kwamen er in de stad 34.000 studenten bij tegenover slechts 3.800 erkende koten. Er wordt vooral gekeken naar grote nieuwbouwcomplexen om de schaarste versneld te counteren, maar dat is een project van erg lange adem. Stad Gent treedt intussen op als facilitator tussen projectontwikkelaars en eigenaars van privé-gronden die kunnen dienen als bouwgrond voor studentenkamers.

