Vzw Getuigen van Jehova in beroep vrijgesproken voor discriminatie na veroordeling tot boete van 96.000 euro

GentDe vzw achter de Getuigen van Jehova, die in maart 2021 door de correctionele rechtbank in Gent veroordeeld werd tot een boete van 96.000 euro, is in beroep vrijgesproken. In eerste aanleg was de vzw schuldig bevonden aan het aanzetten tot discriminatie en haat of geweld tegen ex-leden die de gemeenschap verlaten hebben. Het Gentse hof van beroep oordeelde dat de zaak vooral berust op verklaringen van ex-leden, die niet verder onderzocht werden, en verwijst naar de vrijheid van godsdienst.