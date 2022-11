VRT krijgt zelfs eigen WK-studio in Gent niet gevuld: sportdienst van stad geeft vrijkaarten weg om volk te lokken

De wedstrijd van de VS tegen Wales? Niet volzet. Engeland - toch een topper - tegen Iran? Lege plaatsen op de set. Bij Nederland raakten de zitjes in het Wintercircus wel gevuld, maar ook daar bleef de sfeer lauwtjes. De Hollanders wonnen nochtans met 0-2. Het is alvast niet dat er geen moeite wordt gedaan. Er lijkt gewoon niemand wakker te liggen van dit hele voetbalcircus in de winter. Nergens in Gent tricolore vlagjes, nergens grote evenementen. De cafés van wie we het gewoon zijn, halen wel hun groot scherm boven, in ZwartWit vindt het grootste evenement plaats, en enkele polyvalente zalen doen ook een inspanning. Misschien verandert alles nog tegen woensdag, als de Belgen voor het eerst aan de bak komen. Maar voorlopig kon net zo goed het WK sokken breien aan de gang zijn, de animo errond is ongeveer even groot. Het Wintercircus is nochtans meer dan een bezoek waard. In de voormiddag is het open voor iedereen, met lounge, bar, en hangout-zone. Voor de wedstrijden zijn er tickets te koop, maar de Sportdienst geeft er nu ook gratis weg, voor liefst 26 matchen.