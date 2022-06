Vrouwenbeweging PVDA protesteert tegen besparingen kinderopvang: “Mijn collega’s en ik, wij zijn moe”

Water aan de lippen

“Ik heb 18 tot 22 kinderen onder mijn verantwoordelijkheid, van verschillende leeftijden”, vertelt Ann die bij STIBO in het buitengewoon onderwijs werkt. “Kinderen met motorische problemen, met autisme, met hyperactiviteit en tegelijk ook super jonge kinderen. Vroeger was er soms versterking, nu niet meer. Mijn collega’s en ik, wij zijn moe. Meerdere van ons zijn thuis met ziekte of burn-out. We hebben het laatste jaar vol op gedraaid, we vragen nu respect. We eisen meer personeel en een echte waardering van ons job.”

Mario, ook bij STIBO, merkt dat veel van zijn collega’s uitvallen door fysieke of mentale klachten. Dat veroorzaakt een vicieuze cirkel: hoe minder personeel, hoe hogere de werkdruk, hoe meer mensen er weer uitvallen. “Dan is er ook nog een tekort aan middelen”, zegt hij. “hoe organiseer je een week stage in de zomer met 0,20 cent per kind per dag? Het is een keer de bus nemen in de week en je budget is al op.”