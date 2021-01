Vrouwelijke cipier naar ziekenhuis na aanval met schaar in Gentse gevangenis

Gent / Oostakker Vuurwerk in de Brugse Poort, rookbommen, 88 coronapv’s en enkele lockdown­feest­jes: politie Gent hield de controle over oudejaars­nacht

1 januari Vuurwerk in de Brugse Poort, her en der rookbommen, 88 coronapv’s en enkele kleinschalige feestjes in Gent en de deelgemeentes: dat is de uiteindelijke balans van het Gentse politiewerk tijdens de overgang van oud naar nieuw. Woordvoerster Liesbet De Pauw spreekt al bij al van een vrij rustige avond in de stad: “We hielden alles steeds onder controle. Over het algemeen lijkt de Gentenaar te hebben geluisterd naar de maatregelen”, klinkt het.